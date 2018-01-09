عبدالله الغيداني يكشف سبب عدم وجود أي مردود مادي من قصيدة ” زلزلة “

نورة الشهري (صدى):

اعترف شاعر قصيدة ” زلزلة ” الشهيرة عبدالله الغيداني، التي حصلت على المركز الثالث كأكثر الأشياء التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث ” جوجل ” خلال 2017، بأنه لم يربح منها شيئا رغم الانتشار الواسع لها، وذلك لعدم حفظ حقوقه ونسب الشيلة إلى أشخاص آخرين وإخفاء المعد والمنظم واسم صاحب القصيدة.

ويخفي فن إنتاج القصائد المغناة ” الشيلات ” المعدين الحقيقيين لها، ويُظهر العمل فقط المنشدين الذين أدوها وذلك وفقا لتقييم الجمهور، في حين يرى البعض من الشعراء والمنتجين أن فن الشيلات ظالم لجهودهم ويخفي المؤسس الحقيقي للعمل الفني، ويطمس معالم جهودهم والتكاليف التي دفعت من أجل استقطاب منشد لأداء القصائد.