بالصور..الحصن الذي سيحتمي به كبار مسؤولي الصين عند شن حرب نووية
أقامت السلطات الصينية حصنًا لتوفير الحماية لكبار المسؤولي والقادة في البلاد في حال وقوع حرب نووية، على عمق كيلومترين على الأقل تحت سطح الأرض أسفل تضاريس صخرية ،ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مقر الحكومة المركزية في العاصمة ” بكين”،.
ويوجد الحصن وسط شبكة من الكهوف ،مزود بإمدادات مياه آمنة تكفي مليون شخص، وهو يعتبر جزءا من مركز قيادة مشترك للهيئة العسكرية المركزية في الصين.
يذكر أنه تم الكشف عن الحصن لوسائل الإعلام عام 2016 ، بعد أن تم العمل عليه منذ عقود .
طاهر سليم[ عدد التعليقات: 1156 ] نشر منذ 2 ساعتين
ههههههههههه وماذا عن بقية الرعايا الصينيين ؟؟؟ “أقامت السلطات الصينية حصنًا لتوفير الحماية لكبار المسؤولي والقادة في البلاد في حال وقوع حرب نووية، على عمق كيلومترين على الأقل تحت سطح الأرض أسفل تضاريس صخرية ،ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مقر الحكومة المركزية في العاصمة ” بكين”
كان من الواجب أقامة عدة حصون تستوعب على الاقل مليون فرد حتى يتم حفظ العرقية الصينية من الاندثار ههههههه