 بالصور..الحصن الذي سيحتمي به كبار مسؤولي الصين عند شن حرب نووية

بكين(صدى):

أقامت السلطات الصينية حصنًا لتوفير الحماية لكبار المسؤولي والقادة في البلاد في حال وقوع حرب نووية، على عمق كيلومترين على الأقل تحت سطح الأرض أسفل تضاريس صخرية ،ويقع على بعد 20 كيلومترا شمال غرب مقر الحكومة المركزية في العاصمة ” بكين”،.

ويوجد الحصن وسط شبكة من الكهوف ،مزود بإمدادات مياه آمنة تكفي مليون شخص، وهو يعتبر جزءا من مركز قيادة مشترك للهيئة العسكرية المركزية في الصين.

يذكر أنه تم الكشف عن الحصن لوسائل الإعلام عام 2016 ، بعد أن تم العمل عليه منذ عقود .