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  3. بالفيديو.. ” البنخليل “: الجزيرة بثت أكثر من 900 تقرير وخبر مسيء للبحرين

بالفيديو.. ” البنخليل “: الجزيرة بثت أكثر من 900 تقرير وخبر مسيء للبحرين

بالفيديو.. ” البنخليل “: الجزيرة بثت أكثر من 900 تقرير وخبر مسيء للبحرين
المنامة(صدى):

قال الكاتب الصحفى يوسف البنخليل، رئيس تحرير صحيفة الوطن البحرينية، إن النظام القطرى يتدخل فى شئون بلاده لإثارة الفوضى والتحريض ضد مؤسسات المملكة، ضمن مخطط “تنظيم الحمدين” لتفتيت الدول الخليجية والعربية.

وأضاف البنخليل، عبر ندوة “قطر.. عراب الفوضى والأزمات” المنعقدة فى البحرين أن قناة الجزيرة القطرية بثت أكثر من 900 تقرير وخبر مسيء للبحرين.


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