فرنسي يطالب بـ” فرز ” للمهاجرين لحماية الجينات العبقرية للفرنسيين

باريس(صدى):

اقترح شارل أزنافور المطرب الفرنسي الشهيرعمل فرز للمهاجرين ،حتى لا يضروا بالجينات العبقرية للشعب الفرنسي، الأمر الذي أثار جدلا واسعًا ولاقى استغراب الجميع.

وقال المطرب خلال لقاءه بالقناة العامة الفرنسية :”ينبغي أن تعرف من تتعامل معه و ربما هناك عباقرة بين هؤلاء الأشخاص، وكذلك أشخاص مفيدين، لكن حقيقي أيضا لا يمكن استقبال الجميع لدينا، وهذا ليس سهلا وليس طبيعيا ولكن يمكن أن نجري فرز مهم، يمكننا السماح للأشخاص المهمين جدا بالمجيء”.