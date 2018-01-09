بالصورة..الملك سعود يأمر بسجن ابنه ومحاكمته كأي فرد مخطئ

علي العنزي(صدى):

نشر حساب “ذاكرة الماضي الجميل” بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” ، صورة من جريدة ” أم القرى” عام 1962م، توضح أمر من الملك سعود بن عبد العزيز، رحمه الله بسجن ابنه الأمير فواز بن سعود بعد اصطدامه بدراجة نارية عليها شخصان.

وأمر الملك بإحالة الدعوى إلى المحكمة الشرعية لكي تحكم على الأمير كأي فرد من أبناء الشعب.

تولى الملك سعود حكم المملكة من 9 نوفمبر 1953 إلى 2 نوفمبر 1964م، وهو الابن الثاني من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور.