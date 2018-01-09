تقدم وزارة الخارجية السودانية مذكرة للأمم المتحدة بشأن بعض القضايا الحدودية الشمالية مع مصر.

عادل الحربي (صدى):

ولم تذكر وزارة الخارجية الإجراء الذي تريد من الأمم المتحدة اتخاذه بشأن المذكرة.

يذكر أن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور يوم الخميس.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير كان بشأن بعض القضايا الحدودية الشمالية مع مصر.