تقدم وزارة الخارجية السودانية مذكرة للأمم المتحدة بشأن بعض القضايا الحدودية الشمالية مع مصر.
ولم تذكر وزارة الخارجية الإجراء الذي تريد من الأمم المتحدة اتخاذه بشأن المذكرة.
يذكر أن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور يوم الخميس.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن وزير الخارجية فيما بعد قوله إن الإخطار باستدعاء السفير كان بشأن بعض القضايا الحدودية الشمالية مع مصر.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15200 ] نشر منذ 1 ساعة
يا حب العرب لتطويل السالفه وكثرة المشاكل
المفروض يتم عرض مشكلة حلايب لمحكمة العدل الدوليه وكل دوله تضهر ما لديها من خرائط واثباتات لملكية حلايب وتنتهي المشكله