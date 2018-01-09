” الكورتيزون ” مع ” الفول السوداني “.. أطعمة وأدوية لايجتمعان تعرف عليها

متابعات(صدى):

توجد عدة أغذية وأدوية تتعارض مع بعضها البعض، على سبيل المثال المضادات الحيوية تفقد مفعولها، إذا تم تعاطيها مع الحليب ومنتجات الألبان عمومًأ، كذلك علاج الكورتيزون مع الفول السوداني، فقد يصاب الإنسان بحرقة في المعدة عند تناولهما معا.

وأفادت مجلة ألمانية متخصصة في شؤون الصحة، بأن أقراص الحديد تصبح عديمة الفائدة عند تناولها مع القهوة أو الشاي والمواد التي تحتوي على الكافيين عامة.

وأشارت المجلة، إلى أنه من الممكن حدوث حالات خطرة على سبيل المثال تناول مُسيّلات الدم مع البروكلي، أو السبانخ، أو الخس، الأطعمة التي تحتوي على فيتامين K، الذي يعمل على تخثر الدم، ومن ثم يحدث تأثير مضاد لتأثير مُسيّل الدم، وفي أسوأ الحالات يمكن أن يؤدي ذلك إلى جلطة.