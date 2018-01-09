الجزائر وتونس تعملان على تبادل الخبرات في المجال الأمني

تونس(صدى):

جددت الجزائر وتونس عزمهما على تكثيف التعاون الثنائي من خلال تبادل الخبرات بينهما في المجال الأمني لفائدة قطاع الشرطة في البلدين.

وأكد وزير الداخلية التونسي لطفي براهم الذي يزور الجزائر حاليًا في لقاء صحفي مشترك مع نظيره الجزائري نورد الدين بدوي اليوم على وجوب تكثيف الزيارات ما بين مسؤولي البلدين لتبادل الخبرات في القضايا المشتركة.

من ناحيته شدد الوزير الجزائري على حجم التحديات التي تعرفها المنطقة مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من تجارب البلدين وذلك بدعم العمل الثنائي لفائدة استقرار المنطقة وأمنها.