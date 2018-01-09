بالفيديو.. خفة ظل ملموسة خلال لقاء تركي آل الشيخ مع الإعلاميين

نواف السالم(صدى):

خلال لقائه بعدد من الإعلاميين واللاعبين، داعب تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الحضور.

وقال القحطاني خلال تواجده في اللقاء إنه ومجموعة من اللاعبين كانوا يجمعون مبالغ لإعطائها للاعبين لا يقدرون على دفع فاتورة كهرباء منازلهم، وحينما طلب شهادة نور فاجأه الأخير بالنفي، إلا أن القحطاني تدارك الموقف بشكل طريف.

وفيما كان مقدم برنامج ” كورة ” تركي العجمة يعلن عن الخروج لفاصل إعلاني، فاجأه لاعب الهلال السابق يوسف الثنيان بالقيام من مكانه والخروج من الاستوديو، ليسأله العجمة ضاحكاً “وين رايح، هذا فاصل للمشاهدين”، ما أضحك المتواجدين في الاستوديو.

وشهد اللقاء تعليقاً طريفاً من تركي آل الشيخ على فهد المولد؛ حيث كان يتحدث عن اللاعب وأوضح أن لديه مشكلة معه لأنه يحاول الاتصال به دون أن يتمكن من الوصول إليه، قبل أن يواصل حديثه “وديناك مانشيستر يونايتد اتدربت، طيب الترانزيت عن طريق مراكش ليش”، ما أثار ضحك الحاضرين.