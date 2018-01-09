الهيل يحرج تنظيم الحمدين حول رئيس جهاز أمن الدولة
تسائل المعارض القطري خالد الهيل، حول إقالة غانم الكبيسي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.
وغرد الهيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “هل سنرى رسميا خبر اقالة غانم الكبيسي رئيس جهاز امن الدوله في #قطر ؟ جرت العاده ان يتم النشر في الجريده الرسميه لخبر التعيين و الاعفاء لهذا المنصب. غانم الكبيسي في المنزل منذ فتره لذالك حتى الضباط والأفراد يتسائلون لماذا التكتم على هوية من يدير الجهاز حاليا او عدم تواجد غانم!!”.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 15200 ] نشر منذ 1 ساعة
عادي جدا اللي يدير الجهاز هي موزه ام تميم