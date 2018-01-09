الهيل يحرج تنظيم الحمدين حول رئيس جهاز أمن الدولة

الدوحة(صدى):

تسائل المعارض القطري خالد الهيل، حول إقالة غانم الكبيسي رئيس جهاز أمن الدولة القطري.

وغرد الهيل، عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قائلا: “هل سنرى رسميا خبر اقالة غانم الكبيسي رئيس جهاز امن الدوله في #قطر ؟ جرت العاده ان يتم النشر في الجريده الرسميه لخبر التعيين و الاعفاء لهذا المنصب. غانم الكبيسي في المنزل منذ فتره لذالك حتى الضباط والأفراد يتسائلون لماذا التكتم على هوية من يدير الجهاز حاليا او عدم تواجد غانم!!”.