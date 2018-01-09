” نزاهة ” تعلن مراقبة القطاع الخاص الخاضع لملكية الدولة بنسبة 25%

عادل الحربي (صدى):

أكدت الهَيْئَة الوطنية لمُكَافَحَة الْفَسَادِ “ نزاهة ”، عبر حسابها بموقع “ تويتر” ، ‘‘ إنها تختص فقط بالمراقبة على الجهات الحُكُومِيّة (الجهات العامة في الدولة)، أو الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة 25% ‘‘.

يأتي ذلك للرد على سؤال من أحد المغردين حول إحدى شركات القطاع الخاص، والتي قَالَ: ‘‘ إنها باعت أرضاً بالخبر، ولم ترد مبالغ المساهمين فيها مع الأرباح؛ مِمَا دَفَعَ وزارة التجارة والاسْتِثْمَار إلى مخاطبة وزارة الدَّاخِلِيَّة للقبض على صاحب تلك الشركة‘‘.