 ملايين الفلبينيين يشاركون بموكب تمثال الناصري الأسود للحصول على البركة

مانيلا(صدى):

موكب ديني هائل، ضم الملايين من الكاثوليك فى الفلبين لتقبيل تمثال “الناصرى الأسود” بالعاصمة مانيلا، وهى مسيرة سنوية، يشارك فيها المواطنون الكاثوليك، لمحاولة التبرك بالمسح على التمثال الناصرى، الذى يصور السيد المسيح، وهو يحمل فى يده الصليب، وذلك ظنًا منهم أن المسح على التمثال يمكن أن يخفف الألم والمعاناة عنهم.

احتفال ” الناصرى الأسود “، فى مطلع شهر يناير من كل عام، أحد أشهر الأعياد الدينية التى يحضرها ملايين المسيحيين الفلبينيين من الطائفة الكاثوليكية، حيث يسير ملايين الرجال والنساء “حفاة الأقدام” حول “الناصرى الأسود “، وهو تمثال خشبى بالحجم الطبيعى أسود اللون، ويجسد معاناة المسيح، ويرجع إلى عدة قرون، بينما يتم عرضه فوق عربة فى أنحاء وسط مانيلا، ويجره المشاركون فى المسيرة.