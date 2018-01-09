بعد أكثر من عامين..بدء أول محادثات رسمية بين الكوريتين

سول(صدى):

بعد انقطاع أكثر من عامينن، بدأت منذ قليل، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية محادثاتهما الرسمية الأولى، بشأن دورة الألعاب الأوليمبية.

وأعلن رئيس الوفد الكوري الجنوبي مشاركته بهدوء في الحوار مع كوريا الشمالية لجعل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج مهرجانا للسلام.

وأكد أن الوفد الكوري الجنوبي سيبذل جهوده لجعل دورة بيونغ تشانغ مهرجانا للسلام، وأن تكون الخطوة الأولى نحو تحسين العلاقات بين الكوريتين، مشيرًأ إلى أنه من أجل تحقيق هذه الغاية فلن يتسرع الوفد الجنوبي في الحصول على نتائج وأنه سوف ينخرط فى المحادثات بسلاسة.