عليك بالملابس الواسعة لتدفئة أطرافك

لندن(صدى):

نصح أطباء بريطانيون، بارتداء الملابس الواسعة لإعطاء فرصة للجسم لتسجين المجال الجوي حولك.

كما أن تناول الأطعمة الحارة يساعدك على تعزيز الدورة الدموية لجسمك، عن طريق فتح الأوعية، حيث أوضح بيل أنه عند تناول الأطعمة الغنية بالتوابل ترتفع درج حرارة الجسم، ويضخ الدم لقلبك بمزيد من التوهج.

فعلى سبيل المثال الفلفل يحتوي على نسبة عالية من فيتامينات A وC التى تساعد على تقوية الشرايين والأوعية الدموية التى يمكن أن تمنع خدر من ضعف الدورة الدموية.

ونصح الأطباء أيضًأ بالابتعاد عن النيكوتين والكافيين والكحول، لافتا إلى أن كل من النيكوتين والكافيين يسببان تضييق الأوعية الدموية، ما يصعب من عملية وصول الدم ليديك وقدميك، مؤكدين أن هناك سوء فهم كبير لدى الأشخاص حول أن تناول الكحوليات أحد العوامل التى تساعد على تدفئة الجسم.