10 أغذية تساعد في إذابة الدهون وتخفف الوزن

متابعات(صدى):

وجدت دراسة طبية أن هناك10 مواد غذائية غنية بالبروتين والمعادن تعمل على تخفيف الوزن عن طريق حرق الدهون.

والمواد الغذائية، هي:

1 – المكسرات:على الرغم من أنها من المواد العَالِية في نسبة دهونها، فهي من بين أفضل المنتجات لفقدان الوزن، فهي غنية بالبروتين والألياف والدهون الصحية، وتحتوي على نسبة قليلة من الكربوهيدرات.

2 – زيت جوز الهند:زيت جوز الهند يتكون من الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة، وقد ثَبَتَ عِلْميّاً أنها تزيد من كمية السعرات الحرارية المحروقة بـ120 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

3 – البطاطا المسلوقة:اعْتِمَاداً على طريقة طهيها، فالبطاطا يمكن أن تجعلك تكتسب الوزن أو تفقد الوزن، فإذا كنت تأكل البطاطس المقلية، وزنك سيزيد، أما طهي البطاطا المسلوقة يجعلك تشعر بالشبع.

4 – القهوة:وقد ثَبَتَ أن البن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3 – 11 في المائة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 10 – 29 في المائة.

وأَظْهَرَت إحدى الدراسات أن 600 ملج من الكافيين يَوْمِيّاً يساعد على حرق 79 – 150 سعرة حرارية إِضَافِيَّة يَوْمِيّاً. ويكفي شرب 2 – 3 أكواب من القهوة الطبيعية يَوْمِيّاً.

5 – السمك واللحوم:الأسماك واللحوم الخَالِية من الدهون، هي من أفضل مصادر البروتين، وقد ثَبَتَ أن اتباع نظام غذائي عالي البروتين يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 80 – 100 سعرة حرارية في اليوم الواحد.

ولوحظ في إحدى الدراسات زيادة في التمثيل الغذائي بـ 260 سعرة حرارية في اليوم الواحد، وأَظْهَرَت دراسة أُخْرَى أن استخدام البروتين ساعد النساء على تناول طعام أقل بـ 441 سعرة حرارية في اليوم وفقدان كيلوجرام من الوزن في الأسبوع الواحد.

6 – خل التفاح:استخدام خل التفاح الطَبِيعِيّ يساعد الناس على استهلاك 200 – 275 سعرة حرارية خلال النهار، ووَفْقَاً لدراسة واحدة، أدى تناول اليومي من ملعقة كبيرة من الخل إلى فقدان الوزن من 1.2 إلى 1.7 كجم خلال خمس أسابيع.

7 – الشاي الأخضر:الشاي الأخضر يحتوي على مضادات الأكسدة التي تزيد من نشاط إفراز النورأَدْرِينَالِين ويساعد على الإفراج عن الدهون من مخازن الدهون.

وأَظْهَرَت دراسات عديدة أن مستخلص الشاي الأخضر يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 3 – 4 في المائة ويزيد من حرق الدهون بنسبة 17 في المائة.

8 – الفلفل الحار:الفلفل الحار يحتوي على كابسايسين، وَهُوَ مركب يزيد من عملية التمثيل الغذائي ويقتل الشهية؛ مِمَّا يَجْعَلُهُ مكملاً جَيِّدَاً لفقدان الوزن.

ومع ذلك، فإن أولئك الذين يتناولون الطعام حار بانتظام يمكن أن لا يلاحظوا أَي تأثير على الإطلاق، لأنهم اعتادوا على تناوله.

9 – المياه:شرب الماء الكافي مفيد للغاية من حيث فقدان الوزن، وشرب فقط 500 مل من الماء يمكن أن يزيد من التمثيل الغذائي بنسبة 30 في المائة.

بِالإِضَافَةِ إلى ذلك، وجد أن مياه الشرب قبل الأكل تزيد من الشبع وتساعد الناس على فقدان مَا يصل إلى 44 في المائة من الوزن.

10 – البيض:أخيراً، تناول البيض في وجبة الإفطار يجعل الناس يشعرون بالشبع لفترة طويلة، مِمَّا يساعدهم على استهلاك أقل للسعرات الحرارية في بقية اليوم.

وأَظْهَرَت إحدى الدراسات أن تناول البيض خلال الإفطار في 65 في المائة يزيد الشبع، مُقَارَنَةً مع تناول السندويشات في وجبة الإفطار.