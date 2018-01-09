برشلونة يقدم فيليب كوتينيو للجماهير وسط فرحة عارمة

نواف السالم(صدى):

نشر الموقع الرسمى لنادى برشلونة الأسبانى، على حسابه بموقع تبادل الصور العالمى” إنستجرام”، مقطع فيديو للاعبه البرازيلى، فيليب كوتينيو، يعرض فيه أهم لقطات تقديم اللاعب إلى جماهير برشلونة، وسط فرحة عارمة، بعد التعاقد مع لاعب ليفربول السابق، والمنضم حديثاً لصفوف الفريق الكتالونى.

نادى برشلونة دفع حوالي 142 مليون جنيه إسترليني، (193 مليون دولار) لضم كوتينيو، من ليفربول، حسبما نشرت تقارير صحفية بريطانية، ليصبح بذلك صاحب أغلى ثالث صفقة انتقال للاعبى كرة القدم، بعد نيمار، وكيليان مبابى، ثنائى باريس سان جيرمان، ومتخطياً أيضاً اللاعب عثمان ديمبلى، زميله فى نفس الفريق.