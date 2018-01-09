نافاس يتألق في صد ركلات الجزاء مع ريال مدريد فى الدورى الإسبانى

ماجد محمد(صدى):

يواصل الكوستاريكى كيلور نافاس، حارس ريال مدريد الإسبانى، تألقه فى التصدى للعديد من ركلات الجزاء خلال مسيرته مع الفريق الملكى فى الدورى الإسبانى.

وتصدى نافاس لركلة الجزاء التى سددها ياجو أسباس خلال مواجهة سيلتا فيجو التى انتهت بالتعادل الإيجابى 2/2،مساء أمس الأحد، على ملعب “بالايدوس” ضمن منافسات الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري الإسباني ” الليجا “.

ذكر الموقع الرسمى لنادى ريال مدريد، أن نافاس نجح فى التصدى لخمس ركلات جزاء مع الفريق الملكى من أصل 10 واجهها فى الدورى الإسبانى بنسبة 50%، والتى بدأها فى الجولة الثانية بالليجا موسم 2015/2016 أمام روبن كاسترو، ثم تفوق على جريزمان وجاميرو فى نفس الموسم، وبعدها فلورين أندونى لاعب ديبورتيفو لاكورونيا.