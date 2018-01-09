العلاقة بين ” الكرنب” و التهاب المفاصل

متابعات(صدى):

يُعد الكرنب من الخضراوات الورقية التي تحتوي على نسبة كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، وتقي من بعض الأمراض.

ويعتبر الكرنب مضاد قوى للالتهاب وألم المفاصل ، نظرا لاحتوائه على خصائص مضادة للالتهابات وتسكين الألم، بالاضافة إلى أنه يحسن الرؤية ويعزز صحة الابصار.

ويحتوى الكرنب على خصائص وفيتامينات تعمل على حماية الجسم من الأورام السرطانية المختلفة، حيث أثبتت الدراسات ان النساء اللاتى يتناولن الكرنب اقل عرضا للإصابة بسرطان الثدي.

كما أن له دور في انقاص الوزن والتخلص من الدهون المتراكمة ، لاحتوائه على خصائص تساعد على حرق الدهون والسعرات الحرارية.