رئيس هيئة الرياضة: فرق الدوري ستزيد إلى 16 فريقاً الموسم المقبل

ماجد محمد(صدى):

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة إن الموسم المقبل سيشهد زيادة عدد فرق الدوري إلى 16 فريقاً، كما ستشهد الجولة المقبلة تقديم جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأضاف آل الشيخ أن قرار زيادة عدد فرق الدوري من 14 إلى 16 جاء رغبة في تطوير مستوى اللاعبين السعوديين؛ حيث يخوض اللاعب في الدوري السعودي 30 مباراة في العام الواحد، فيما يخوض اللاعب في أوروبا نحو 60 مباراة في الموسم.

وفي رده حول مطالبة لاعب نادي الهلال محمد الشلهوب باستحداث جوائز في الدوري لتحفيز اللاعبين والفرق، ولو كانت جائزة غير مادية، أكد أنه سيبحث الموضوع مع رئيس الاتحاد عادل عزت في أسرع وقت، مضيفاً أن هذه الفكرة ستطبق من الجولة المقبلة.