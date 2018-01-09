الصماد يهدد بضرب الملاحة الدولية في البحر الأحمر

فهمي محمد(صدى):

هدد القيادي الحوثي صالح الصماد ، مساء الاثنين ، بقطع البحر الأحمر والملاحة الدولية، في حال إذا استمر التقدم غرب اليمن ووصول الحل السياسي إلى طريق مسدود، ذلك أثناء لقائه بنائب المبعوث الأممى الى اليمن معين شريم.

وانتقد الصماد دور الأمم المتحدة ، مشططًا بمصداقيتها في معالجة وحل الأزمة اليمنية ، قائلًا ” وصلنا إلى مرحلة لم نعد نعول إطلاقاً على الأمم المتحدة فى إيجاد حل سياسى فى اليمن”، مبديًا الاستعداد للدخول فى أى مفاوضات ، فى حال لمسوا رغبة وجدية من الأمم المتحدة.

و يأتي هذا التهديد على خلفية الخسائر التي تلقتها مليشيات الحوثي لتقدم الجيش اليمني في أكثر من جبهة ،واستعادة سلسلة جبلية بمديرية كتاف ،والبقع بمحافظة صعدة شمالي البلاد ، قرب الحدود مع المملكة.