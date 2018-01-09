السجن 5 سنوات عقوبة المساس بالقيم الدينية عبر ” الإنترنت “

عادل الحربي (صدى):

أكدت النيابة العامة،مساء الأثنين، أن المساس بالقيم الدينية عن طريق شبكة الإنترنت يعد جريمة معلوماتية عقوبته تصل إلى السجن 5 سنوات، أو غرامة قيمتها 3 ملايين ريال، طبقًا للمادة 6 من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وذكرت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ” إن إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، يعد جريمة معلوماتية ‘ “.