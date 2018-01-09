آل الشيخ: الفيفا حاولت لقاء ولي العهد 3 مرات حتى سمح جدول سموه

ماجد محمد(صدى):

أكد تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن رئيس الفيفا حاول مقابلة ولي العهد 3 مرات، إلى أن سمح جدول سموه.

وقال آل الشيخ خلال لقائه ببرنامج ” كورة ” :” قيادات الفيفا هي التي تشرف بمقابلة قيادتنا، ورئيس الفيفا حاول مقابلة سمو ولي العهد 3 مرات حتى سمح جدول سموه “.

وفي سياق منفصل ، أوضح آل الشيخ، أن صلة من أكبر 8 شركات تسويق رياضي في العالم، قائلًا :” كان في أغلاط وعولجت هذه الأغلاط”.

واستكمل قائلًا: “صلة في طور التملك من جهة حكومية، والنقل التلفزيوني سنعلن تفاصيله قريباوه بذلك، لمعرفتهم بدور سموه في صناعة القرار الرياضي والاقتصادي السياسي في العالم”.