أمين التوعية المصرفية: البنوك لا تلهف أموال الناس

علي القحطاني (صدى):

في محاولة للأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت زكي حافظ، لنفي الانطباع السلبي عن أنانية البنوك، والمسارعة في سحب مستحقاتها المالية من العملاء، أكد أن البنوك “لا تلهف أموال الناس “.

وقال حافظ في مداخلته لبرنامج “معالي المواطن” ، البنوك لا تبادر بأخذ واستحصال، وسحب مستحقاتها المالية من عملائها دون التفهم لأحوالهم.

وأضاف: ” أعتقد أن هذه صورة ذهنية غير دقيقة، في واقع الأمر إن البنوك لا تلهف أموال الناس”.

واستكمل: ” البنوك مؤتمنة على ودائع المواطنين، ومن حقها أن تحرص على حقوقها لدى الآخرين، وهذا حق مشروع ومكفول للجميع، سواء للبنوك أو لغيرها”.