مواطن يؤجل دفن ابنه بسبب تعنت مستشفى في الباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

بسبب رفض المستشفى إعطاء مواطن من الباحة تقرير طبي للدفن، أجل المواطن دفن ابنه الذي رُزق به لبضعة أيام ثم توفي في مستشفى الملك فهد بالباحة.

ولا يزال الطفل في ثلاجة الموتى منذ 4 أشهر، فيما لم يستجِب أحد من صحة الباحة أو الوزارة لشكواه، على حد قوله.

وأوضح المواطن فيصل بن عبدالله أنه رُزق بمولود بعد 8 أشهر من حمله في بطن أمه، وتمت الولادة في مستشفى الملك فهد بالباحة، إلا أن الفرحة لم تدُم طويلاً حيث توفي الطفل، وقال المستشفى إنه تم إيداعه ثلاجة الموتى، مشيراً إلى أنه حينما طلب تقريراً حول سبب الوفاة لدفنه، رفض المستشفى إعطاءه هذا التقرير، وما زال وليده في الثلاجة.