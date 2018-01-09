بالفيديو.. تركي آل الشيخ عن جمهور الأهلي: ” إذا كنت أسوي شيء صح يزعلون بكيفهم”

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة،ى إنه لا يهم غضب جمهور الأهلي لا يهمه إذا كانت هيئة الرياضة تقوم بالعمل الصحيح، كاشفاً عن حقيقة ما جرى في النادي وأدى لاتخاذ إجراءات أغضبت المدرج الأهلاوي.

وأضاف آل الشيخ خلال لقائه مع الإعلاميين في برنامج ” كورة ” على قناة “روتانا خليجية “، إن هيئة الرياضية وتركي آل الشيخ لا يهمهم زعل جمهور الأهلي إذا كنا نعمل الشيء الصحيح، مضيفاً: ” إذا كنت أسوي شيء صح يزعلون بكيفهم”.

وشدد على أن الأمير خالد بن عبدالله لم يتعرض لأي نوع من الضغوط للابتعاد عن نادي الأهلي وإنما ابتعد برغبته، مشيراً إلى أنه يتوقع أن ابتعاده كان بسبب قضية الحارس محمد العويس، التي أكد أن نادي الشباب تعرض لظلم وإهانة بسببها.

وأضاف آل الشيخ أن هناك جهات في الدولة تابعت القضية ووصلوا لنتائج قاطعة وقامت الهيئة في عهده بفتح الموضوع لأن مَن سبقوه لم يتخذ أحد منهم أي قرار، مبيناً أن القضية لو أخذت مجراها الطبيعي لكان الأهلي يلعب الآن في دوري الدرجة الأولى ولكان تيسير الجاسم مشطوباً والعويس مشطوباً أو معاقباً بعقوبة كبيرة.