” آل الشيخ ” يعلن زيادة أندية دوري المحترفين إلى 16 فريق

نواف السالم(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ اليوم الثلاثاء عن زيادة عدد أندية دوري المحترفين خلال الموسم المقبل إلى 16 فريق .

وأشار ” آل الشيخ ” في حواره لبرنامج ” كورة روتانا ” ، إلى أن آلية اختيار الأندية وتنفيذ القرار سيتم تحديدها خلال الفترة المقبلة .

وعلى نحو آخر ، أوضح رئيس هيئة الرياضة أن نقص الدعم المادي للأندية هو سبب إفلاسها ، بسبب غياب أعضاء الشرف والرعاة ، مضيفًا أن إدارة الاتحاد تسعى بالضغط على الأندية لصرف رواتب اللاعبين ومستحقاتهم الناقصة .