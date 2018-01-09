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شاهد.. هروب قوات الأمن الإيرانية من تظاهرات بالأهواز

شاهد.. هروب قوات الأمن الإيرانية من تظاهرات بالأهواز
طهران(صدى):

انتشر عبر مواقع التواصل، مقطع فيديو يوضح هروب قوات الأمن أمام المتظاهرين في منطقة الأهواز أوائل أيام الاحتجاجات التي شهدتها إيران.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتظاهرين في الشارع يرشقون قوات مكافحة الشغب بالحجارة تعبيرًا عن غضبهم من الأوضاع السياسية والمعيشية، والقمع الممارس من قبل النظام الإيراني على منطقة الأهواز بشكل عام، مما ترتب عليه هروب قوات الأمن الإيرانية أمام المتظاهرين.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 2 ساعتين

( هذا ماكنزتم لانفسكم فذوقو ماكنتم تكنزون )

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