دراسة: 30 دقيقة من ” الساونا ” تقلل خطر ارتفاع ضغط الدم

واشنطن(صدى):

أفادت دراسة طبية أن حمام الساونا الساخن لمدة 30 دقيقة، يساعد في خفض مستويات ضغط الدم.

وأظهرت دراسة أجريت في جامعة ” واشنطن ” الأمريكية، أن 30 دقيقة من حمام ” السونا ” يسهم بصورة مباشرة في خفض ضغط الدم الانقباضي من 137 إلى 130 ملم زئبق، والانبساطي من 82 إلى 75 ملم زئبق، ليستمر ضغط الدم منخفضاً حتى بعد الانتهاء من جلسات الساونا.

ولاحظ الباحثون زيادة في الامتثال في الأوعية الدموية، وزيادة معدل ضربات القلب على غرار ممارسة نشاط مكثف متوسط، فيما كشفت الدراسة عن الآثار المفيدة لجلسات الساونا على تصلب الشرايين، وبعض المؤشرات الحيوية القائمة على الدم. وخلصت الدراسة إلى الآليات الفسيولوجية لجلسات الساونا التي تمد الجسم بفوائد صحية ناجمة عن التعرض لدرجات الحرارة المرتفع.