أعراض فرط الفوسفات في الجسم

نورة الشهري (صدى):

يدعم الفوسفات متانة العظام والأسنان، ويدخل في عملية تحويل الطعام إلى طاقة في الجسم، وهناك أعراض فرط الفوسفات.

ويعتبر حكة الجلد واحمرار العين وضعف العظام من أهم أعراض زيادة الفوسفات إذا كان سبب فرط الفوسفات هو عدم ضبط السكر بالدم لدى مريض السكري، أو وجود مشكلة في الكلى يسهل رصد الحالة.

ويذكر أن سبب ذلك أن الكلى تقوم بعمل توازن بين الفوسفات والكالسيوم في الدم، فإذا زادت نسبة الفوسفات تصبح العظام ضعيفة نتيجة تسرّب الكالسيوم من العظام. ويستغرق الأمر سنوات لتظهر هذه العلامات على العظام، وتساعد الفحوصات الدورية على الكشف المبكر عن المشكلة.

من ناحية أخرى، عند وصف أدوية تحتوي على فوسفات لا ينبغي للإنسان أن يتناول أكثر من 250 ملغ من هذا المعدن في اليوم.

ويجب مراقبة كمية الأطعمة المصنّعة التي يتم تناولها، فاللحوم المصنّعة تضاف إليها كمية كبيرة من الفوسفات كمواد حافظة، ولهذا السبب لا ينبغي تناول كميات كبيرة منها. ولا ينبغي أن يكون النظام الغذائي غنياً باللحوم الحمراء لأنها تحتوي على كمية عالية نسبياً من الفوسفات.