تدريب 3 آلاف طالب وطالبة بأكاديمية مدينة الملك سعود الطبية

عادل الحربي (صدى):

قامت أكاديمية مدينة الملك سعود الطبية بتدريب 3 آلاف طالب وطالبة، في 25 تخصصًا طبيًا وإداريًا وفنيًا، في عام 2017م وذلك ضمن برنامج التدريب للمدينة.

وأوضح مدير الشؤون الأكاديمية بمدينة الملك سعود الطبية الدكتور عبدالله الفوزان، أن التدريب شمل جامعات حكومية وأهلية بالإضافة إلى الدوائر الحكومية المختلفة ، منوهاً بالتطور الذي تشهده المدينة في التعاملات الإدارية حيث تم نقل المعاملات الورقية إلى النظام إلكتروني .

من جهته، أفاد مدير قسم التدريب عبدالله الغامدي أن تخصصات المتدربين تضمنت: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلية، والطوارئ الطبية، ومسعفين، والرعاية التنفسية، والعلاج الطبيعي، والأشعة، والبصريات، والتخدير، والأجهزة الطبية، بالإضافة إلى عدد من التخصصات الإدارية، مبيناً أن القسم يعمل على تنسيق العملية التعليمية للمتدربين من خارج المدينة والأقسام المعنية داخل المدينة.