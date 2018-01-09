دراسة: التدريب لمدة سنتين يمحو خطر فشل القلب

واشنطن(صدى):

أعلنت نتائج دراسة جديدة أخبار سارة لمن لديهم مخاوف من فشل القلب نتيجة تصلّب عضلته، فقد تمكن أطباء من جامعة تكساس من تصميم برنامج تدريبي لمدة سنتين يساعد على إزالة هذه المخاطر، واستعادة عضلة القلب لحيويتها. ويعتمد البرنامج على ممارسة تمارين معتدلة ومتوسطة لمدة 4 دقائق في اليوم، مع تكرار التمارين لمدة 4 أو 5 أيام في الأسبوع.

ويذكر أن التدريب 4 دقائق في اليوم لمدة 4 أو 5 أيام في الأسبوع كفيل بإعادة حيوية القلب وبحسب الدراسة التي نشرتها مجلة ” سيركوليشن ” الطبية، تتكون التمارين من 4 مجموعات، تتم ممارستها لمدة 4 دقائق، وهي تمارين معتدلة وعالية الكثافة، يتلوها 3 دقائق من الانتعاش النشط.

وأظهرت النتائج أن ممارسة التمارين لمدة 3 أيام في الأسبوع لا تحمي القلب من الشيخوخة، وأن صحة القلب تحتاج إلى التدريب 4 إلى 5 أيام في الأسبوع.

ووجد الباحثون أن معدل امتصاص الأكسجين قد تحسن بنسبة 18 بالمائة بعد تكرار التمارين لمدة سنتين، وتحسن معدل ضربات القلب ليبلغ 95 بالمائة من طاقته القصوى.