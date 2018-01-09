رياح مثيرة للأتربة وأمطار على 3 مناطق غدا

نايف السالم(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يستمر تأثير الرياح الشرقية النشطة المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الثلاثاء، وهو ما يحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها.

وأضافت الأرصاد، على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تبقى العوالق الترابية تؤثر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وسط سماء غائمة جزئيا، مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان، وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الساحلية منها.

ولم تستبعد الأرصاد تكون الصقيع خلال ساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال المملكة.