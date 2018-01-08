طرق علاج آلام ” الضرس ” منزليًا
يساعد العلاج بمكعبات الثلج على علاج آلام الضرس والتخلص من مشاكل الأسنان المؤلمة، حيث يعمل على تخدير العصب وعلاج الالتهاب وتنقية الفم من البكتريا، والفطريات والجراثيم التي تسبب الالتهاب والتورم للضرس.
ولعمل ذلك تحتاج إلى قطعة قماش نظيفة، و بضع من المكعبات الثلج، وإليك طريقة التحضير.
1- ضع مكعبات الثلج في قطعة من القماش.
2- ضعها على الخد عند منطقة الضرس المصابة.
3- كرر ذلك كلما شعرت بالألم وسوف ينتهي تمامًا بعد ربع ساعة فقط.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 3 ساعات
ايييييي. الله لايبلا احد بوجع الاسنان😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15854 ] نشر منذ 3 ساعات
لا والله أقرب مستوصف وينتهي الألم 😨
بنت النور[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 3 ساعات
امين اللي ادري به العويدي (القرنفل) يسكن الالم اما الثلج اول مره اسمع به الله يحفظنا ❤️
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 22960 ] نشر منذ 3 ساعات
تصبحون على خير
بنت النور[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين
تلقين خير🌹
جنوبيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 6777 ] نشر منذ 2 ساعتين
انا الصراحه مجربه الثلج قبل فتره بعد ماعجزت بس غرغره بطريقتي المبتكره😂😁يخف نوعاما☺😁 نوم العوافي واللحاف الدافئ😁محرومه❤
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25174 ] نشر منذ 1 ساعة
عليكم باالنشووووووووق😉
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 25174 ] نشر منذ 1 ساعة
أنا الحمدلله
أسناني سليمة وحاده ولاسبق أذكر أن ضرس المني
لكني أشوف ناس تحط مويه وملح🤔