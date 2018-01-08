طرق علاج آلام ” الضرس ” منزليًا

أماني الغامدي(صدى):

يساعد العلاج بمكعبات الثلج على علاج آلام الضرس والتخلص من مشاكل الأسنان المؤلمة، حيث يعمل على تخدير العصب وعلاج الالتهاب وتنقية الفم من البكتريا، والفطريات والجراثيم التي تسبب الالتهاب والتورم للضرس.

ولعمل ذلك تحتاج إلى قطعة قماش نظيفة، و بضع من المكعبات الثلج، وإليك طريقة التحضير.

1- ضع مكعبات الثلج في قطعة من القماش.

2- ضعها على الخد عند منطقة الضرس المصابة.

3- كرر ذلك كلما شعرت بالألم وسوف ينتهي تمامًا بعد ربع ساعة فقط.