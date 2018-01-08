  • الإثنين 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. عالم المرأة
  3. طرق علاج آلام ” الضرس ” منزليًا

طرق علاج آلام ” الضرس ” منزليًا

طرق علاج آلام ” الضرس ” منزليًا
أماني الغامدي(صدى):

يساعد العلاج بمكعبات الثلج على علاج آلام الضرس والتخلص من مشاكل الأسنان المؤلمة، حيث يعمل على تخدير العصب وعلاج الالتهاب وتنقية الفم من البكتريا، والفطريات والجراثيم التي تسبب الالتهاب والتورم للضرس.

ولعمل ذلك تحتاج إلى قطعة قماش نظيفة، و بضع من المكعبات الثلج، وإليك طريقة التحضير.

1- ضع مكعبات الثلج في قطعة من القماش.

2- ضعها على الخد عند منطقة الضرس المصابة.

3- كرر ذلك كلما شعرت بالألم وسوف ينتهي تمامًا بعد ربع ساعة فقط.

 


الوسوم:, , ,

8 تعليقات

[ عدد التعليقات: 15854 ] نشر منذ 3 ساعات

لا والله أقرب مستوصف وينتهي الألم 😨

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 3 ساعات

امين اللي ادري به العويدي (القرنفل) يسكن الالم اما الثلج اول مره اسمع به الله يحفظنا ❤️

[ عدد التعليقات: 675 ] نشر منذ 2 ساعتين

تلقين خير🌹

[ عدد التعليقات: 6777 ] نشر منذ 2 ساعتين

انا الصراحه مجربه الثلج قبل فتره بعد ماعجزت بس غرغره بطريقتي المبتكره😂😁يخف نوعاما☺😁 نوم العوافي واللحاف الدافئ😁محرومه❤

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *