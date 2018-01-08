” صحة الرياض ” تستصدر حكما ضد مواطن اعتدى على مسؤول في احد مستشفياتها

سعيد العجل(صدى):

في حكم يعد الثاني من نوعه وفي إطار توجهات وزارة الصحة على الملاحقة القانونية لكل من يعتدي على منسوبيها.

تمكنت ” صحة الرياض ” من حفظ حقوق مسؤول إحدى مستشفيات منطقة الرياض ، والتي تعرض لاعتداء أثناء ممارسة عمله ،ونجحت ” صحة الرياض ” عبر إدارتها القانونية في استصدار حكم شرعي بسجن وجلد الجاني ، وذلك تحقيقا للعدالة ، وتطبيقا للنظام ضد الجاني ، وحفظا لحقوق كوادرها .

وأوضحت ” صحة الرياض ” أن أحد الأشخاص إعتدى على مسؤول احد مستشفياتها ، وقامت الشؤون القانونية بـ ” صحة الرياض ” بعمل الاجراءات النظامية لدى جهات الاختصاص وتقدمت بالشكوى للمحكمة المختصة ، ومن ثم قامت الشؤون القانونية بحضور جلسات المحاكمة ، والمطالبة بحق المنشأة ، والحق العام حيث أن الجاني لم يلتزم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالمستشفى كمنشأة حكومية ، وقام بالاعتداء على أحد مسؤولي مستشفياتها ، وتوالت الجلسات حتى صدر الحكم لصالح المجني عليه بسجن وجلد الجاني.

وكانت وزارة الصحة أكدت في وقت سابق أنها حريصة على سلامة كافة منسوبيها وكوادرها الصحية، ولا تقبل بأي حال من الأحوال المساس بهم أو الاعتداء عليهم لفظيا وجسديا، مبينة أنها لن تأل جهداً في سبيل حمايتهم واتخاذ كافة الإجراءات النظامية، بما يكفل الحفاظ على حقوقهم ورد الاعتبار لهم في حالة تعرضهم لأي أذى.

وأهابت «الصحة» كافة منسوبيها بالتواصل المباشر مع الجهات المختصة عبر القنوات الرسمية في حال الإعداء اللفظي أو الجسدي.

ويشار أن معالي وزير الصحة أكد في وقت سابق أن الصحة لن تتنازل في الحق العام ضد أي اعتداء على الذين يقدمون خدمة إنسانية للمجتمع.