واشنطن تعتزم رفع حصانة الترحيل عن ربع مليون شخص يعيشون بأمريكا

واشنطن(صدى):

أفاد مسئولون كبار بالإدارة الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الحكومة الأمريكية تعتزم تعليق الحماية التي تشمل ما يقرب من 262500 مواطن من دولة السلفادور يعيشون في الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عقدين.

وذكرت مصادر، أن حالة الحماية المؤقتة التي تحصن مئات الآلاف من المواطنين من الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى ضد خطر الترحيل، ستنتهي في التاسع من سبتمبر 2019.

وأضافت، أنه بحلول ذلك اليوم، سيعود أولئك الذين عاشوا وعملوا على نحو قانوني في الولايات المتحدة لأكثر من عقد، على خلفية الزلازل المدمرة التي ضربت البلاد عام 2001، إلى حالة المهاجرين التي كانوا يتمتعون بها قبل حالة الحماية المؤقتة، في حال كانت لا تزال سارية.