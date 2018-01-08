مؤتمر صنعاء يطالب بتدخل دولي لتسليم جثة صالح

فهمي محمد(صدى):

استنجدت قيادات المؤتمر في العاصمة صنعاء، بنائب المبعوث الاممي إلى اليمن معين شريم؛ وذلك خلال اللقاء بين صادق أمين ابوراس ونائب المبعوث الاممي الى اليمن شريم الذي يقوم حاليا بزيارة الى صنعاء ،من الاجراءات القمعية التي تمارسها مليشيا الحوثي ضد قيادات وكوادر واعضاء وانصار المؤتمر .

كما طالبوا بتدخل الامم المتحدة والمجتمع الدولي لحمايتهم، واجبار الحوثيين على تسليم جثة الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الأسبق رئيس المؤتمر الشعبي العام واطلاق سراح كل المعتقلين وفي مقدمهم أقارب الشهيد صالح على رأسهم صلاح علي عبدالله صالح وتسليم مقرات واصول واموال المؤتمر الشعبي العام .