الحكومة الأردنية ترفع أسعار الخبز

عمان(صدى):

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، اليوم الاثنين، عن الأسعار الجديدة التي طرحتها الحكومة للخبز، والتي سيبدأ العمل بها اعتبارًا من مطلع فبراير القادم.

وقال الوزير الأردني، خلال مؤتمر صحفي، إن خبز ” الكماج ” الكبير سيباع بسعر 32 قرشًا للكيلو والصغير 40 قرشًا، بينما سيباع خبز الطابون المشروح والوردة والمنقوش بسعر 35 قرشًا للكيلو.