مصرع عاملة منزلية داخل دورة مياه بالباحة

إبراهيم الزهراني(صدى):

لقت عاملة منزلية آسيوية مصرعها، في ساعة متأخرة من مساء أمس، في منزل الأسرة التي تعمل لديها بالباحة، ولم تُكتشف الوفاة إلا عقب استدعاء رجال الدفاع المدني.

وكانت العاملة المنزلية أربعينية، ولم يمضِ على قدومها للمملكة 3 أشهر،وكانت تعاني آلامًا في بطنها، وبعد مراجعة مستشفى الملك فهد قبل يومين شُخص الألم بالتهاب حاد في القولون.

وفي مساء البارحة تأخرت كثيرًا – على غير العادة – داخل دورة المياه، وعندما لم تجب النداءات تم إبلاغ الدفاع المدني لفتح الباب، الذي حضر للموقع برفقة الجهات الأمنية، الذين كشفوا أنها قد فارقت الحياة، فيما أودعت الجثة ثلاجة الموتى بمستشفى الملك فهد لحين الانتهاء من التحقيقات.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي لشرطة الباحة، العقيد سعد صالح طراد، أن الوفاة طبيعية، وليس فيها شبهة جنائية أو انتحار.