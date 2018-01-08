الهلال يفتقد ثنائي هام خلال لقاء الاتحاد

نواف السالم(صدى):

يستعد نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد خلال لقاءات الجولة السابعة عشر من دوري المحترفين يوم السبت المقبل على استاد الملك فهد الدولي بالرياض ، إلا أنه سيعاني من غيابات هامة لأبرز لاعبيه .

ويتعرض الهلال لغياب الثنائي سلمان الفرج ونواف العابد ، حيث يرجع سبب منع الأول من اللعب في مباراة الفريق أمام الاتحاد ؛ إلى تراكم البطاقات ، فيما خرج الأخير مصابًا من لقاء الاتفاق اليوم الإثنين .

ومن جانبه ، أعلن حساب الهلال الرسمي على ” تويتر ” قائلًا ” تعرّض لاعب الزعيم نواف العابد لإصابة في العضلة الضامة، في مباراة الاتفاق المؤجلة من الجولة الحادية عشرة من الدوري السعودي للمحترفين ” .