الأمير سلطان بن سلمان يقدم العزاء لأسرة ” القطان ” في وفاة عميدها

نايف السالم(صدى):

تلقت أسرة ” آل القطان ” برقية عزاء ومواساة من الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، في وفاة عميد الأسرة الشيخ عبدالحميد القطان.

وقال الأمير سلطان بن سلمان في برقية العزاء التي وجهها إلى عادل عبدالحميد القطان ابن الفقيد: تلقينا خبر وفاة والدكم – رحمه الله -. ونحن إذ نشاطركم مصابكم الجلل لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. كما نقدم العزاء لأفراد الأسرة الكريمة كافة.