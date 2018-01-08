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الدفاع المدني يحيي ذكرى شهيد الواجب ” الجهني “

الدفاع المدني يحيي ذكرى شهيد الواجب ” الجهني “
نايف السالم(صدى):

أحيت المديرية العامة للدفاع المدني ذكرى شهيد الواجب مبارك عويش سليمان الجهني ، الذي توفي عام 1410 هجريًا خلال أدائه لمهام عمله في إدارة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة .

واستعادت المديرية ذكرى الشهيد عبر نشر صورة له بحسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وعلقت عليها بهاشتاج شهير لها تحت مسمى ” في مثل هذا اليوم ” ، والذي تحرص من خلاله على توثيق تاريخها الوطني في الدفاع عن المواطنين من المدنيين .

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 4 ساعات

الله اكبر.. الله اكبر… الله اكبر…
تمُر السنين مر السحاب .. ونحن في غفلة وكأننا بالدنيا مخلدون…. اللهم اغفر لنا وارحمنا

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