الدفاع المدني يحيي ذكرى شهيد الواجب ” الجهني “
أحيت المديرية العامة للدفاع المدني ذكرى شهيد الواجب مبارك عويش سليمان الجهني ، الذي توفي عام 1410 هجريًا خلال أدائه لمهام عمله في إدارة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة .
واستعادت المديرية ذكرى الشهيد عبر نشر صورة له بحسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وعلقت عليها بهاشتاج شهير لها تحت مسمى ” في مثل هذا اليوم ” ، والذي تحرص من خلاله على توثيق تاريخها الوطني في الدفاع عن المواطنين من المدنيين .
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 429 ] نشر منذ 4 ساعات
الله اكبر.. الله اكبر… الله اكبر…
تمُر السنين مر السحاب .. ونحن في غفلة وكأننا بالدنيا مخلدون…. اللهم اغفر لنا وارحمنا