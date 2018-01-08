الدفاع المدني يحيي ذكرى شهيد الواجب ” الجهني “

نايف السالم(صدى):

أحيت المديرية العامة للدفاع المدني ذكرى شهيد الواجب مبارك عويش سليمان الجهني ، الذي توفي عام 1410 هجريًا خلال أدائه لمهام عمله في إدارة ينبع التابعة لمنطقة المدينة المنورة .

واستعادت المديرية ذكرى الشهيد عبر نشر صورة له بحسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وعلقت عليها بهاشتاج شهير لها تحت مسمى ” في مثل هذا اليوم ” ، والذي تحرص من خلاله على توثيق تاريخها الوطني في الدفاع عن المواطنين من المدنيين .