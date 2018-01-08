الكلية التقنية العالمية بجازان تعلن عن بدء القبول بعدد من التخصصات
أفادت الكلية التقنية العالمية بجازان ” إنترسيرف – البريطانية ” ، اليوم الإثنين، عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية.
وطالبت الراغبين في الالتحاق ببرامج الكلية إلى تعبئة طلب عن طريق الرابط: من هنا ، ومراجعة مقر الكلية بحي السويس شرق الاستاد الرياضي بجازان، وذلك من الساعة الـ 9:30 صباحًا حتى الـ3:00 عصرًا.
وخصصت الكلية مكافآت للطلاب، قد تصل إلى ٤٢٥٠ ريالاً شهريًّا، مؤكدة أن المقاعد محدودة، والأولية للتقديم والحضور المبكر، مشيرة إلى الشروط الأساسية المطلوبة للقبول فيما يلي:
– الشهادة الثانوية الأصلية ونسختان مختومتان طبق الأصل.
– شهادة إخلاء طرف في حال كنت قد درست سابقًا في جامعة أو كلية.
– 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.
– صورتان من الهوية الوطنية أو الإقامة لمن أمه سعودية.
– إرفاق صورة توضح اجتياز اختبار قياس.
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