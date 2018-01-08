الكلية التقنية العالمية بجازان تعلن عن بدء القبول بعدد من التخصصات

تركي السالم(صدى):

أفادت الكلية التقنية العالمية بجازان ” إنترسيرف – البريطانية ” ، اليوم الإثنين، عن فتح باب القبول والتسجيل بالكلية.

وطالبت الراغبين في الالتحاق ببرامج الكلية إلى تعبئة طلب عن طريق الرابط: ‏من هنا ، ومراجعة مقر الكلية بحي السويس شرق الاستاد الرياضي بجازان، وذلك من الساعة الـ 9:30 صباحًا حتى الـ3:00 عصرًا.

وخصصت الكلية مكافآت للطلاب، قد تصل إلى ٤٢٥٠ ريالاً شهريًّا، مؤكدة أن المقاعد محدودة، والأولية للتقديم والحضور المبكر، مشيرة إلى الشروط الأساسية المطلوبة للقبول فيما يلي:

– الشهادة الثانوية الأصلية ونسختان مختومتان طبق الأصل.

– شهادة إخلاء طرف في حال كنت قد درست سابقًا في جامعة أو كلية.

– 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

– صورتان من الهوية الوطنية أو الإقامة لمن أمه سعودية.

– إرفاق صورة توضح اجتياز اختبار قياس.