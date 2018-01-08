زيدان يتوج بجائزة أفضل مدرب فرنسي

ماجد محمد(صدى):

حصل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على جائزة المدرب الأفضل في فرنسا لعام 2017 والتي قدمتها مجلة ” فرانس فوتبول ” ، للعام الثاني على التوالي.

وأكد ” زيدان ” ، في تصريحات صحفية، سعادته بالفوز، ولكن في الوقت نفسه أشار إلى أن مستقبله في ريال مدريد ليس محميا، وأنه مهدد في أي وقت بالإقالة، مشيرا إلى أن هذه طبيعة الأندية الكبرى، بعدما يحدث هبوط فى أداء الفريق.

وأضاف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، ” أعلم أنه يوم ما سينتهي الأمر مع ريال مدريد، لذلك أحاول أن أستفيد وأمنح نفسي كل وسيلة للنجاح، وأقول لنفسي إذا كنت تمتلك 10 أيام هناك فقم بعملك بعناية، وإذا كانت 6 أشهر فقم بعملك بعنايي خلالها، ولا أفكر في أي شيء آخر، أعلم أنني لن أستمر لعشر سنوات هنا ” .

ونجح زيدان فى قيادة ريال مدريد للحصول على لقب دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، بالإضافة إلى لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي، وأخيرا كأس العالم للأندية.