  • الإثنين 8

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الوظائف
  3. ” السيف القابضة ” تعلن وظائف فنية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم

” السيف القابضة ” تعلن وظائف فنية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم

” السيف القابضة ” تعلن وظائف فنية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم
فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بمقر الشركة ومشاريعها القائمة في جازان .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تتمثل في :

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ورشة عمل.

– مشرف مراقب مناوب (عدد 6 وظائف).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي بدءاً من 8 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .


الوسوم:, , ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *