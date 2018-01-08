” السيف القابضة ” تعلن وظائف فنية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم

فاطمة المالكي(صدى):

أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بمقر الشركة ومشاريعها القائمة في جازان .

وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تتمثل في :

وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مشرف ورشة عمل.

– مشرف مراقب مناوب (عدد 6 وظائف).

ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي بدءاً من 8 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .