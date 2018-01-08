” السيف القابضة ” تعلن وظائف فنية شاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم
أتاحت شركة السيف مهندسون مقاولون القابضة مجموعة من الوظائف الفنية الشاغرة لحملة البكالوريوس والدبلوم في عدد من التخصصات ، للعمل بمقر الشركة ومشاريعها القائمة في جازان .
وأشارت الشركة إلى الوظائف المتاحة والتي تتمثل في :
وأبرزت الشركة أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مشرف ورشة عمل.
– مشرف مراقب مناوب (عدد 6 وظائف).
ولفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر الموقع الإلكتروني التوظيفي بدءاً من 8 يناير الجاري ، وللتقديم ومعرفة تفاصيل وشروط الوظائف يرجى الدخول ( هنا ) .
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