الهلال يعزز صدارته في ترتيب دوري المحترفين بعد لقاء الاتفاق
انتهى اللقاء المؤجل منذ الجولة الحادية عشر من بطولة دوري المحترفين بين الهلال والاتفاق اليوم الإثنين ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .
وتمكن الهلال من تعزيز صدارته في المركز الأول بالارتفاع إلى 35 نقطة في رصيده ، ليصبح فارق النقاط بينه وبين ملاحقه الأهلي 4 نقاط ، فيما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة .
ناصر[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات
ممكن جدا يخسر الهلال البطولة فرط في نقاط كثيرة ومستواه الحالي متدهور
يارب خليهم واحفظهم لي R M A[ عدد التعليقات: 156 ] نشر منذ 3 ساعات
العب يلا
اللون الاحمر له دور