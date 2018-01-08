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الهلال يعزز صدارته في ترتيب دوري المحترفين بعد لقاء الاتفاق

الهلال يعزز صدارته في ترتيب دوري المحترفين بعد لقاء الاتفاق
طلال الغامدي(صدى):

انتهى اللقاء المؤجل منذ الجولة الحادية عشر من بطولة دوري المحترفين بين الهلال والاتفاق اليوم الإثنين ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وتمكن الهلال من تعزيز صدارته في المركز الأول بالارتفاع إلى 35 نقطة في رصيده ، ليصبح فارق النقاط بينه وبين ملاحقه الأهلي 4 نقاط ، فيما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 4 ساعات

ممكن جدا يخسر الهلال البطولة فرط في نقاط كثيرة ومستواه الحالي متدهور

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