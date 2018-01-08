الهلال يعزز صدارته في ترتيب دوري المحترفين بعد لقاء الاتفاق

طلال الغامدي(صدى):

انتهى اللقاء المؤجل منذ الجولة الحادية عشر من بطولة دوري المحترفين بين الهلال والاتفاق اليوم الإثنين ، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق .

وتمكن الهلال من تعزيز صدارته في المركز الأول بالارتفاع إلى 35 نقطة في رصيده ، ليصبح فارق النقاط بينه وبين ملاحقه الأهلي 4 نقاط ، فيما يحتل الاتفاق المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة .