أمانة الحدود الشمالية تغلق 6 محال تجارية في عرعر

خالد الضبيبي(صدى):

أغلقت أمانة الحدود الشمالية ممثلةً بوكالة الخدمات ” إدارة رقابة الأسواق ” ست محال تجارية مخالفة لاشتراطات البلدية في عرعر.

حيث أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الحدود الشمالية الأستاذ عبدالعزيز بن عبدي العنزي بأن رقابة الأسواق كثفت جولاتها على المحال التجارية حيث أغلقت ست محال تجارية وطبقت الأنظمة والقوانين بحق المحال المخالفة.

وأكد العنزي بأن جولات أمانة الحدود الشمالية مستمر بتوجيه ومتابعة مستمرة من قبل وكيل الأمين لشؤون الخدمات المهندس ودي بن تركي

واضاف بأن الأمانة لن تتهاون مع المخالفين.

مؤكداً بتطبيق نظام الغرامات والجزاءات البلدية بحق كل مخالف.