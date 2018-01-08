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النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال للجرائم المعلوماتية

النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة ثلاثة ملايين ريال للجرائم المعلوماتية
علي القحطاني (صدى):

أكدت النيابة العامة أن المساس بالقيم الدينية والآداب العامة بأي وسيلة معلوماتية يعد جريمة ، يعاقب عليها القانون بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية .

ونشر الحساب الرسمي للنيابة العامة عبر ” تويتر ” ، قائلًا ” إنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية والآداب العامة وإعداده أو إرساله او تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل 5 سنوات وبغرامة تصل ثلاثة ملايين ريال ” .

 


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