ريال مدريد يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني

نواف السالم(صدى):

احتل نادي ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعادله أمام فريق سيلتا فيجو بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة في الليجا.

وأظهرت البيانات والإحصائيات الخاصة بنادي ريال مدريد، أنه سوف يكون متصدرًا لجدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم في حالة احتساب نتائج الشوط الأول فقط من مباريات الليجا.

كما أكدت صحيفة ” ماركا ” ، الإسبانية، أنه في حالة اعتماد نتائج الشوط الأول من مباريات الليجا الموسم الرياضي الجاري، سيكون نادي ريال مدريد لديه 39 نقطة كاملة، ليتربع بصدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم بأكثر من ثلاث نقاط من برشلونة المتصدر الحالي.

ولعب نادي ريال مدريد في الليجا 17 مباراة، ونجح في تسجيل 23 هدفًا واستقبلت شباكه 6 أهداف فقط في الشوط الأول، وفي أحداث الشوط الثاني سجل 9 أهداف واستقبل 10 أهداف، ليحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني ويترك الصدارة لنادي برشلونة.