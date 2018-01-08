شاهد.. حرق الحوزة العلمية ومقر الباسيج في ” مباركة ” الإيرانية

طهران(صدى):

وسط استمرار الاحتجاجات في إيران، وثق مقطع فيديو نشوب حريق بالحوزة العلمية ومقر الباسيج في مدينة “مباركة” بإيران.

وكان المتظاهرون قد قاموا بحرق مقرات نظام ولاية الفقيه، مؤكّدين أنَّ أموال الدولة نهبت، للانغماس في دماء السوريين، وأشلاء اليمنيين، وإهانة كرامة العراقيين واللبنانيين.

كما شهدت باقي المدن الإيرانية اشتبك المحتجون مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما بدأ آخرون، بحرق الحوزات العلمية، التي تخرّج رجال الدين الشيعة، أو الملالي الحاكمين في إيران، لاسيّما في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين للبلاد.