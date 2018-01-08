شاهد.. حرق الحوزة العلمية ومقر الباسيج في ” مباركة ” الإيرانية
وسط استمرار الاحتجاجات في إيران، وثق مقطع فيديو نشوب حريق بالحوزة العلمية ومقر الباسيج في مدينة “مباركة” بإيران.
وكان المتظاهرون قد قاموا بحرق مقرات نظام ولاية الفقيه، مؤكّدين أنَّ أموال الدولة نهبت، للانغماس في دماء السوريين، وأشلاء اليمنيين، وإهانة كرامة العراقيين واللبنانيين.
كما شهدت باقي المدن الإيرانية اشتبك المحتجون مع قوات الأمن وهم يهتفون بالمطالبة بالاستفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة، بينما بدأ آخرون، بحرق الحوزات العلمية، التي تخرّج رجال الدين الشيعة، أو الملالي الحاكمين في إيران، لاسيّما في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، في دلالة رمزية تظهر مدى الاستياء من حكم رجال الدين للبلاد.
حرق الحوزة العلمية ومقر الباسيج في مدينة "مباركة"#مظاهرات_ايران#تظاهرات_سراسري pic.twitter.com/ikZOUx50l1
— قناة وصال (@Wesal_TV) January 8, 2018
abdul[ عدد التعليقات: 790 ] نشر منذ 4 ساعات
التجمهر و المظاهرات السلمية حق مشروع للشعوب يجب ان لا يُمْنع من قبل السلطات اذا كانت لديها ادني ذرة من احترام الشعب وحقه في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية. وهذا مايفرق النظام الديموقراطي والحر عن النظام القمعي الدكتاتوري. اما ان يتحول التجمهر والمظاهرة السلمية الي التخريب للممتلكات العامة فهذا سوء استخدام لمعني التظاهرات السلمية وما يسيل لعاب الدكتاتوريين في الرد بالقوة المفرطة ، وربما تحوّل المشهد الي أعمال شغب ومذابح الذي لا يحمد عقباه. اللهم اجعل خصمنا سميعا بصيرا.
زائر[ عدد التعليقات: 1060 ] نشر منذ 3 ساعات
اللقطعه المصاحبه توضح ان الحريق خارجي في حاوية زباله وليس في المبني .