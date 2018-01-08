غلق مطعم مشهور بمحايل عسير بعد تسمم 4 حالات

أبها(صدى):

تمكنت اللجنة الثلاثية المشكلة من البلدية والصحة والشرطة، من غلق أحد المطاعم المشهورة بمحافظة محايل عسير بعد ورود بلاغ عن تسمم أربع حالات، ثلاث نساء ورجل، أدخلت مستشفى محايل العام، وجرى تنويم ثلاث حالات ومغادة حالة صباح اليوم.

وقال رئيس بلدية محايل سعيد بن علي آل مصمع، إنه فور تلقي البلاغ من إدارة الطب الوقائي بمحايل بوجود حالة اشتباه تسمم من أحد المطاعم بالمحافظة انتقلت اللجنة المشكلة من الصحة والبلدية والشرطة للموقع، والكشف على المحل وأخذ عينات من الوجبات المقدمة.

أضاف: وتم أخذ مسحات طبية من العاملين، وكذلك الأسطح، وإرسالها للمختبر، وأغلقت اللجنة المطعم احترازياً لمدة خمسة أيام لحين ظهور النتائج، مع العلم بأن المحل يحمل رخصة سارية المفعول.